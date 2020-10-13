Son dakika haberi: Töre cinayetindeki kan donduran detaylara SABAH ulaştı! 16 senelik sır perdesi aralandı...

SABAH, 16 yıl önce İstanbul'da işlenen bir töre cinayetindeki hayati ayrıntıyı kamuoyuna ilk kez açıklıyor. 2004'te henüz 16 yaşındayken Arnavutköy'de cansız bedeni bulunan ve katilleri o dönemde tespit edilemeyen Arzu Tuncel'in, iki ağabeyi tarafından bakire olmadığı gerekçesiyle katledildiği ortaya çıktı. Olayı daha da trajikleştiren detay ise otopsi sonucunda Arzu'nun sanılanın aksine bakire olduğunun anlaşılmasıydı. Böylelikle zaten bir hiç uğruna 16 yıl önce öldürülmüş olan kızın töre cinayetine gerekçe teşkil edecek bir durumunun bile olmadığı açığa çıkmış oldu.

İKİ KARDEŞ TUTUKSUZ YARGILANIYOR

Cinayetten 16 yıl sonra savcılığa gelen bir ihbar mektubu üzerine hazırlanan iddianamede Arzu'nun, iki ağabeyi tarafından "Kirlenen namuslarının temizlenmesi" iddiasıyla, töre saikiyle ve canavarca hisle öldürüldüğü belirtildi. Ağabeyler Şener ve Yemlihan Tuncel'in ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor. İki kardeş tutuksuz yargılanıyor.

OTOPSİ RAPORUNA GÖRE BAKİRE

Bingöllü bir ailenin güzeller güzeli kızıydı Arzu. 20 yaşındaki Güner Bilgin ile nişanlandırılmıştı. Nişan döneminde 'çocuk gelin'in akrabaları ve komşuları "Bakire değil" dedikodusu yaydı. Askerden dönen Güner Bilgin, anne Medine Tuncel'e sordu. Anne "Kızım merdivenden düştü" dedi. Annenin sözlerine inanmayan Güner Bilgin, Arzu'ya rapor aldırmak istedi. Anne "Bu olayı fazla büyütme, çevreye duyurma" dedi. Güner Bilgin bayıldı. Ağabeyler de dedikoduyu öğrendi.



5 Şubat 2004'te gecesinin sabahı... Arzu, nişanlısıyla doktora gidecekti. Ağabey Şener, jandarmaya başvurdu ve "Kızkardeşim kayıp" ihbarında bulundu. Ancak Arzu'nun cesedi boş bir arsada bulundu. Vücudunda 7'si öldürücü nitelikte 17 kesik vardı. İşkence görmüştü. Arzu'nun ölümü bir sır olarak kaldı.

Ta ki 16 yıl sonra savcılığa isimsiz bir ihbar mektubu gelene dek.... Mektupta "Arzu'yu iki ağabeyi öldürdü. Biz mahalle sakinleri seyirci kalmaktan rahatsız oluyoruz" yazılıydı. Dosya raftan indirildi, soruşturma yürütüldü. Sonuçta da savcılık, Arzu'yu öldürdüğü gerekçesiyle iki ağabey hakkında "Töre saiki ile kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açtı. Şüpheliler, ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hâkim karşısına çıkacak. İddianamede; Arzu'nun nişanlısı tarafından bekaret muayenesi için doktora götürüleceği gün iki ağabeyi tarafından öldürüldüğü yer aldı. En can alıcı nokta ise şu oldu: Arzu otopsi raporundan anlaşılacağı üzere bakireydi.

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