Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki N.C, duruşmalarda defalarca sanıkla aynı salonda bulunup olayı anlatmak durumunda kaldığını belirterek, bu nedenle psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu aktaran N.C, "Gelen tıbbi sonuçlara göre de çamaşırda sperm bulunuyor ama sürekli suçlu benmişim gibi her davaya gidip kendimi ispatlamaya çalışıyorum." dedi.