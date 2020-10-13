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Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

'da geçtiğimiz yıl metrobüste yaşanan iğrenç olay sosyal medyanın gündemine oturmuştu. N.C. isimli kadın, Fatih Ö. isimli şahıs tarafından taciz edilince N.C. bağırarak Fatih Ö.'yü yakalatmış ve "Böyle şerefsizler metrobüslerde rahat rahat hiçbir kadını taciz edemeyecekler. ben susmayacağım, sen utanacaksın" sözleriyle tepki göstermişti. Son dakika haberine göre tacizci Fatih Ö.'nün "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

AA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 14:58 Son Güncelleme: 13.10.2020 15:20 ABONE OL
Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Metrobüste bir kadına cinsel saldırıda bulunulduğu iddiasıyla bir kişinin "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Fatih Ö. ile müşteki N.C. ve tarafların avukatları katıldı.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Adli Tıp Kurumu raporu ve İETT tarafından düzenlenen olay anı görüntülerinin dökümleri mahkemeye ulaştı.

Kayıtlarla ilgili söz verilen müşteki N.C, genel olarak kamera açısının olay yerine uzak olduğunun ortaya çıktığını belirterek, "Benim anlattıklarımla çelişen bir durum yoktur." dedi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Sanık Fatih Ö'nün avukatı ise görüntülerdeki aleyhe hususları kabul etmediklerini ifade ederek, "Kamera kayıtlarının iddiaları doğrulamadığını düşünüyoruz. Ayrıca sesli olan görüntü kaydının içeriklerinin bilirkişi marifetiyle çıkarılmasını ve bu şekilde müvekkilimin tam olarak neler söylediğini belirlenmesini istiyoruz." diye konuştu.

Müşteki N.C'nin avukatı da, sanığın tutuklanmasını talep etti.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

Mahkeme, tanık olarak dinlenilmesi için geçen duruşmada zorla getirilmesine karar verilen İETT şoförü hakkında yeniden zorla getirme kararı çıkartılmasına hükmetti.

İETT tarafından düzenlenen görüntülerin ses kayıtlarının dökümünün çıkartılması için CD'nin bilirkişiye gönderilerek rapor alınmasını karara bağlayan heyet duruşmayı erteledi.

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste, sanık Fatih Ö'nün müşteki N.C'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarını işlediği gerekçesiyle 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!

DURUŞMA SONRASI AÇIKLAMA

Duruşmadan sonra açıklama yapan müşteki N.C, duruşmalarda defalarca sanıkla aynı salonda bulunup olayı anlatmak durumunda kaldığını belirterek, bu nedenle psikolojik olarak yıprandığını söyledi.

Olayla ilgili kamera kayıtlarının bulunduğunu aktaran N.C, "Gelen tıbbi sonuçlara göre de çamaşırda sperm bulunuyor ama sürekli suçlu benmişim gibi her davaya gidip kendimi ispatlamaya çalışıyorum." dedi.

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Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olayda flaş gelişme!
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