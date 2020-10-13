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Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

SON DAKİKA! 'da harabe binada Halil Ç.'nin (37) yakaladığı kedileri işkence yaparak öldürdüğü iddia edildi. Olayla ilgili görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Halil Ç. yakalandı, sorgusunda kedilere iple işkence yaptığını kabul etti. Halil Ç.'ye 'hayvana işkence' suçundan 947 TL idari para cezası uygulandı.

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Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

'nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde harabe binada Halil Ç.'nin kedileri eziyet ederek öldürdüğü öne sürüldü. Mahallede yaşayanlar, bu kişiye tepki gösterip yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

Şüphelinin mahalleliyi görünce yanındaki ölü olduğu tahmin edilen kediyi gizlemeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da paylaşılması üzerine çok sayıda kişi tepki gösterdi. Kullanıcılar Halil Ç.'nin yakalanmasını istedi.

Adana'da, kedilere işkence görüntülerine tepki | Video

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

947 LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Halil Ç. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

Sorgusunda kedilere iple işkence yaptığını kabul ettiği öğrenilen Halil Ç.'ye 'hayvana işkence' suçundan 947 TL idari para cezası uygulandı.

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

HAYVANSEVER ÖRGÜTLERDEN TEPKİ

Kimsesiz Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, olaydan sosyal medyada yayınlanan görüntülerden sonra haberleri olduğunu ve anında Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü, polis ve Adana Valiliği'ne suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.

Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

Yıldırım, "Edindiğimiz bilgiye göre bu kişi, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadığı yerde güvercin besliyor. Kediler de zaman zaman bu güvercinlere zarar veriyor. Bu şahıs, bunu gerekçe göstererek kedileri öldürüyor. Polis anında bu şahsı tespit edip yakalamış ve idari para ceza uygulanmış.

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Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...
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