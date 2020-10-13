Son dakika haberleri... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Kan donduran iddia...

Yıldırım, "Edindiğimiz bilgiye göre bu kişi, Adana Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşadığı yerde güvercin besliyor. Kediler de zaman zaman bu güvercinlere zarar veriyor. Bu şahıs, bunu gerekçe göstererek kedileri öldürüyor. Polis anında bu şahsı tespit edip yakalamış ve idari para ceza uygulanmış.