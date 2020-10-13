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Son dakika: İş adamı son yolculuğuna uğurlanıyor...

Devlet üstün hizmet madalyası sahibi ünlü iş adamı , Amerika'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti. Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde 'a getirilmişti. Son dakika haberine göre Türk bayrağına sarılı cenazesi Neve Şalom Sinagogu'na getirilen Kamhi için burada cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:35 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:02 ABONE OL
Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Amerika Birleşik Devletleri'nde tedavi gördüğü Miami'de hayatını kaybeden devlet üstün hizmet madalyası sahibi iş adamı 'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde 'a getirilmişti.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere sabah saatlerinde Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirildi.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı öğrenildi.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de geldi.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

JAK KAMHİ KİMDİR?

13 Haziran 1925 yılında 'da dünyaya geldi. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Ressam, iç mimar ve iş kadını Melda Kamhi'yle çağdaş sanatçı ve yönetmen Lara Kamhi'nin büyükbabasıdır. 'nin ölüm sebebine ilişkin güncel bilgi henüz yok. Kamhi'nin 95 yaşında hayatını kaybettiği biliniyor.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Yahudi bir ailenin çocuğu olarak 1925'te 'da doğdu. Saint Michel Lisesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Fransa"da "çelik konstrüksiyon" konusunda ihtisas yaptı.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

Çelik inşaat, metal eşya ve elektronikte birçok ilklerin Türkiye'de üretilmesine öncü oldu. Profilo Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Kamhi, Sanayi Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk-Fransız İş Konseyi ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) kurucusudur.

Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...

TÜSİAD'da uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yapan Kamhi, Avrupa Sanayicileri Yuvarlak Masası'nın (ERT) ilk ve tek Türk üyesi olarak 12 yıl hizmet verdi. 1991 ve 2007 yıllarında iki kez Türkiye Cumhuriyeti Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na, 1992"de Üniversitesi tarafından "Fahri Mühendislik Doktorluğu" unvanına layık görüldü. Uluslararası alanda yaptığı çalışmalar nedeniyle Fransa hükûmeti tarafından 1991 yılında Legion d'Honneur nişanı, 1997'de de Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac tarafından Commandeur dans l'Ordre National du Merite, 2003 yılında İspanya Kralı I. Juan Carlos tarafından Commander of the Order of the Spanish Civil Merit nişanlarına layık görüldü. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlar Odası Yayınları tarafından basılan "Vergi Kanunlarındaki Son Değişiklikler - 4369 sayılı Kanun" (ASMMMO Yayınları No:13, Ankara 1998) isimli eseri mevcuttur. Ödülleri arasında; 1992 yılında Türk-Amerikan Dostluk Konseyi tarafından verilen liderlik ödülü, 2003 yılında Türkiye Hahambaşılığı-Türk Yahudi Cemaati"nin "Takdir ve Teşekkür" plaketi bulunmaktadır. son olarak "Gördüklerim Yaşadıklarım" adlı yaşam öyküsünü kaleme almıştır. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca bilen Jak Kamhi, 3 çocuk ve 7 torun sahibidir. Ayrıca Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesidir.

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Son dakika: İş adamı Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlanıyor...
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