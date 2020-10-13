Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

Son dakika haberine göre; İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği'nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'nun eşi Hüsniye Kadıoğlu, 10 milyon TL tazminat, 50 bin TL nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Boşanma davasının gerekçesi olarak ise, 'aldatma' gösterildi. Hüsniye Kadıoğlu, eşinin kendinden küçük kadınlarla birlikteliği olduğunu, Şeyşeller'deki yazlıklarında iç çamaşırları bulduğunu ifade etti.