Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

Son dakika haberine göre; İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği'nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'nun eşi Hüsniye Kadıoğlu, 10 milyon TL tazminat, 50 bin TL nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Boşanma davasının gerekçesi olarak ise, 'aldatma' gösterildi. Hüsniye Kadıoğlu, eşinin kendinden küçük kadınlarla birlikteliği olduğunu, Şeyşeller'deki yazlıklarında iç çamaşırları bulduğunu ifade etti.
DAVA DİLEKÇESİNDE ÇARPICI İFADELER
İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği'nin hissedarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'na, 35 yıllık eşi Dr. Hüsniye Kadıoğlu 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.
"ŞEYŞELLER'DEKİ YAZLIKTA İÇ ÇAMAŞIRLARI BULDUM"
Eşinin çocuğu yaşındaki kadınlarla birlikte olduğunu iddia eden Kadıoğlu şunları kaydetti:
"Seyşeller'deki yazlıktaki yatakta başka bir kadına ait iç çamaşırı, diş fırçası ve deodorant buldum. İlerleyen zamanlarda öğrendim ki eşim Belarus uyruklu Maya T. adlı bir kadınla birlikteymiş.
SEVGİLİSİNİ AVRUPA'YA GÖTÜRMÜŞ
Eşim, Maya T. ile Avrupa'ya ve Amerika'ya tatile gitmiş. Maya T.'nin Facebook'ta paylaştığı fotoğraf, yazlığımın önündeki plajdır. Maya T.'nin Facebook hesabına bakan Hüsniye Kadıoğlu kapak fotoğrafının Seyşeller'deki yazlık evlerinin önündeki plaj olduğunu fark etmiştir.
Kadıoğlu, telefon çaldığı sırada bakması üzerine gerçeği öğrendiğini bildirdi.
EKONOMİK ŞİDDET!
Akşam'ın haberine göre; Kadıoğlu, ekonomik şiddet gördüğünü de belirtti, "Prof. Kadıoğlu, bana yarı yarıya ortağı olduğumuz işyerindeki hisseden 'Sen paradan anlamazsın' diyerek pay vermemektir." dedi.