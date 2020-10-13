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: Ünlü profesör 'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

haberine göre; ünlü profesör 'na eşi Dr. 10 milyon liralık boşanma davası açtı. Ünlü profesörün eşi, aldatıldığını öne sürdü, "Seyşeller'deki yazlıktaki yatakta başka bir kadına ait iç çamaşırı, diş fırçası ve deodorant buldum." dedi. Hüsniye Kadıoğlu ayrıca 50 bin lira da nafaka talep etti.

Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:02 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

haberine göre; İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği'nin hissedarı Prof. Dr. 'nun eşi , 10 milyon TL tazminat, 50 bin TL nafaka talebiyle boşanma davası açtı. Boşanma davasının gerekçesi olarak ise, 'aldatma' gösterildi. Hüsniye Kadıoğlu, eşinin kendinden küçük kadınlarla birlikteliği olduğunu, Şeyşeller'deki yazlıklarında iç çamaşırları bulduğunu ifade etti.

Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

DAVA DİLEKÇESİNDE ÇARPICI İFADELER

İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı eski öğretim üyesi ve Epiderm Polikliniği'nin hissedarı Prof. Dr. 'na, 35 yıllık eşi Dr. 10 milyon lira tazminat ve aylık 50 bin lira nafaka istemli boşanma davası açtı.

Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

"ŞEYŞELLER'DEKİ YAZLIKTA İÇ ÇAMAŞIRLARI BULDUM"

Eşinin çocuğu yaşındaki kadınlarla birlikte olduğunu iddia eden Kadıoğlu şunları kaydetti:

"Seyşeller'deki yazlıktaki yatakta başka bir kadına ait iç çamaşırı, diş fırçası ve deodorant buldum. İlerleyen zamanlarda öğrendim ki eşim Belarus uyruklu Maya T. adlı bir kadınla birlikteymiş.

Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

SEVGİLİSİNİ AVRUPA'YA GÖTÜRMÜŞ

Eşim, Maya T. ile Avrupa'ya ve Amerika'ya tatile gitmiş. Maya T.'nin Facebook'ta paylaştığı fotoğraf, yazlığımın önündeki plajdır. Maya T.'nin Facebook hesabına bakan kapak fotoğrafının Seyşeller'deki yazlık evlerinin önündeki plaj olduğunu fark etmiştir.

Kadıoğlu, telefon çaldığı sırada bakması üzerine gerçeği öğrendiğini bildirdi.

Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum

EKONOMİK ŞİDDET!

Akşam'ın haberine göre; Kadıoğlu, ekonomik şiddet gördüğünü de belirtti, "Prof. Kadıoğlu, bana yarı yarıya ortağı olduğumuz işyerindeki hisseden 'Sen paradan anlamazsın' diyerek pay vermemektir." dedi.

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Son dakika: Ünlü profesör Teoman Cem Kadıoğlu'na büyük şok: Şeyşeller'deki yazlıkta iç çamaşırları buldum
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