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Haberler Yaşam Haberleri SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! İdaresi ile - BURADA

Her hafta Salı, Perşembe, Pazar günleri Online bünyesindeki MP TV canlı yayınıyla çekilişi yapılan ve şans oyunu severler tarafından merakla beklenen sonuçları , bugün (13 Ekim 2020 Salı) canlı çekilişle belli olacak. (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığıyla yenilenen oyunun bugünkü (13 Ekim 2020 Salı) çekilişi için kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaralarla kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyerek MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. MP TV canlı çekilişle günün şanslı numaraları ve son dakika detayları…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 00:15 Son Güncelleme: 14.10.2020 00:15 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Sisal Şans ile Milli Piayngo İdaresi (MPİ) arasında yapılan ortaklıkla yenilenerek şans oyunu severlere yüksek tutarda kazandırılan sonuçları, bugün yapılacak (13 Ekim 2020 Salı) MP TV canlı yayınıyla belirlenecek. Online ile MP TV yayını için bilet alarak kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiye kazanan kişi olmak isteyen şans oyunu severler, şanslı numaraları merak ederek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapıyor. MPİ 13 Ekim Süper Loto sonuçları ile ekranını burada bulabilir günün şanslı numaralarıyla büyük ikramiye sorgusu yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI! (13 EKİM 2020 SALI)

Sisal Şans ile (MPİ) ortaklığında MP TV canlı çekiliş yayınıyla MPİ 13 Ekim Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ hızlı bilet sorgulama motoru ve diğer tüm bilgiler şöyle;

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 13 Ekim Süper Loto sonuçları: 11 - 31 - 16 - 37 - 22 - 52


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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! Milli Piyango İdaresi ile 13 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
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