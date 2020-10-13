Süper Loto Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 13 Ekim 2020 Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto çekiliş sonuçları, her çekiliş gününde olduğu gibi, bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu haline geliyor. Çekilişin gerçekleşeceği saat için geri sayım belirlenen o saatte sona erecek. 13 Ekim tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile Milli Piyango Online üzerinden yayınlanacak. Peki, 13 Ekim Bugün Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bugünkü çekilişe ilişkin detaylar...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ İLE 13 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA!

Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de Çılgın Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar şöyle açıklanmıştı;

39-11-57-29-41-38

Bu akşamki Süper Loto çekilişi için ise araştırmalar hız kazandı. İşte tüm detaylar ve çekiliş saati…