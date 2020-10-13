Süper Loto Sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 13 Ekim 2020 Milli Piyango İdaresi ile Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Süper Loto çekiliş sonuçları, her çekiliş gününde olduğu gibi, bugün de şans oyunu tutkunları için merak konusu haline geliyor. Çekilişin gerçekleşeceği saat için geri sayım belirlenen o saatte sona erecek. 13 Ekim tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları canlı yayın ile Milli Piyango Online üzerinden yayınlanacak. Peki, 13 Ekim Bugün Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte bugünkü çekilişe ilişkin detaylar...
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ İLE 13 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA!
Şans oyunları oynayan yüz binlerce vatandaş için yeni dönemde de Çılgın Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar heyecan kaynağı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz çekilişte kazanan numaralar şöyle açıklanmıştı;
39-11-57-29-41-38
Bu akşamki Süper Loto çekilişi için ise araştırmalar hız kazandı. İşte tüm detaylar ve çekiliş saati…
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ BUGÜN SAAT KAÇTA?
Süper Loto'nun 13 Ekim çekilişi 21:30 gerçekleştirilecek. Çekilişin hemen ardından kazandıran numaraları buradan öğrenebilirsiniz.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!