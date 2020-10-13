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Tarlada çalışan çiftçi neye uğradığını şaşırdı! 14 kişi güçlükle tuttu!

’ta uçurumdan aşağı düşmek üzere olan traktör sahibinin imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. 14 kişi, traktörü bağladıkları halat ile çekti. Yaşadığı korku dolu dakikaları anlatan traktör şoförü Mustafa Torun, “Tarlada traktör ile çalışırken teker boşluğa geldi ve patinaj yapmaya başladı. Zor duruma düşmüştük ve çevredekiler sağ olsunlar halat ile çekip çıkardılar. Tarlamızı sürmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 13.10.2020 12:42 Son Güncelleme: 13.10.2020 12:45 ABONE OL
Tarlada çalışan çiftçi neye uğradığını şaşırdı! 14 kişi güçlükle tuttu!

Olay, bugün öğle saatlerinde Onikişubat İlçesi Kalakaya Mahallesinde yaşandı. Mustafa Torun, kendisine ait tarlayı emanet aldığı traktörüyle sürmek istedi. Engebeli arazide çalışan Torun, bir müddet sonra traktör ile yokuş aşağı kaymaya başladığını hissetti.

BİR KİŞİ TRAKTÖRÜN ÖNÜNE ÇIKTI

Bağırarak Çevredekilerden yardım isteyen Mustafa Torun, traktörüyle uçuruma doğru kaydı. O anda kaydedilen görüntülerde ise bir vatandaş traktörün ön kısmına çıkarak ağırlık yapmaya çalıştı. Diğer vatandaşlar ise traktörün ön kısmına halat bağlayarak yukarı doğru çekmeye başladı.
2'si çocuk toplam 14 kişi halat ile tarladaki traktörü uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtardı.

Traktör şoförü Mustafa Torun, "Tarlada traktör ile çalışırken teker boşluğa geldi ve patinaj yapmaya başladı. Zor duruma düşmüştük ve çevredekiler sağ olsunlar halat ile çekip çıkardılar. Tarlamızı sürmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

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Tarlada çalışan çiftçi neye uğradığını şaşırdı! 14 kişi güçlükle tuttu!
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