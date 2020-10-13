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TIR ile çarpışan otomobildeki ağabey öldü, kız kardeşi yaralı

'da TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü  (27) hayatını kaybetti, kız kardeşi yaralandı.

DHA
Giriş Tarihi: 13.10.2020 11:14 ABONE OL
TIR ile çarpışan otomobildeki ağabey öldü, kız kardeşi yaralı

Kaza, dün saat 23.00 sıralarındai Ağaçören ilçesi Abalı köyü yakınlarında meydana geldi. Sümer Akın yönetimindeki 06 U 9381 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Fatih Akgül'ün (44) kullandığı 06 SCK 48 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sümer Akın olay yerinde yaşamını yitirdi, kardeşi Seher Akın yaralandı. Yaralı kardeş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü Fatih Akgün ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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TIR ile çarpışan otomobildeki ağabey öldü, kız kardeşi yaralı
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