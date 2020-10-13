Uyuşturucu Tacirleri Polis Noktasına Takıldı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Karayolları uygulama noktası önünde durdurulan araç içerisinde kontrol edilen üç şahsın yapılan kontrollerinde; V.G isimli şahsın üst aramasında 43 adet Extacy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, Ö.A isimli şahsın üst aramasında 30 adet Extacy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, Y.B. isimli şahsın üst aramasında 3,19 gr Sentetik Cannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.