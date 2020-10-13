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Tacirleri Polis Noktasına Takıldı

Gölbaşı ilçesinde karayolları uygulama noktasında durdurulan araç ki üç şahsın üzerinden madde çıktı. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 13.10.2020 13:33 ABONE OL
Uyuşturucu Tacirleri Polis Noktasına Takıldı
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda Karayolları uygulama noktası önünde durdurulan araç içerisinde kontrol edilen üç şahsın yapılan kontrollerinde; V.G isimli şahsın üst aramasında 43 adet Extacy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, Ö.A isimli şahsın üst aramasında 30 adet Extacy hap olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, Y.B. isimli şahsın üst aramasında 3,19 gr Sentetik Cannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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Uyuşturucu Tacirleri Polis Noktasına Takıldı
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