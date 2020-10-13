Vikinglerin karizması çizildi

İngiltere'nin Sunday Times gazetesinde pazar günü yayımlanan makalede İstanbul'da Vikingler dönemine ait bir alanda yapılan kazı çalışmalarına yer verildi. Makalede, popüler bakış açısına göre Vikinglerin öfke dolu, düşmanlarını korkutan, yağma ve tecavüzle ünlü bir toplum olduğu algısının bulunduğu, ancak son yapılan arkeolojik çalışmaların bu düşünceyi sarstığı belirtildi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yapılan arkeolojik kazılara göre bu bölgede yaşayan Vikingler, yetersiz beslenen güçsüz bir topluluktu; genel olarak savaş yüzünden değil doğal sebeplerle hayatlarını kaybettiler.Küçükçekmece Gölü'nün Bathonea antik kentinde yapılan kazılarda 10'uncu yüzyılda hayatını kaybeden 20 yaşındaki, 1.60 boyundaki bir kişinin İstanbul'da ölmesine rağmen göğsünde Baltık Denizi bölgesine ait sarı bir haç taşıdığı ve Viking olduğu keşfedildi. Ancak Viking olmasına rağmen kaslı bir yapısının bulunmadığı belirtildi. Kazı alanında sekiz yıldır çalışan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Ömer Turan, "Açlık çektiğine, dişlerinin kötü bir durumda olduğuna ve çok sert şeyler yediğine dair işaretler var. Bu alanda daha çok fazla iskelet var. Yapacağımız araştırmalarla bu insanların gerçekte nerede doğduğunu bulmak istiyoruz" dedi.Savaşçı, paralı asker, tüccar ve zanaatkâr olarak çalışan bu kişilerin kimilerinin İstanbul'daki hayatlarında zenginleştiği, kimilerinin açlık çektiği, ancak hepsinin şehrin tarihine katkıda bulunduğu aktarıldı. Bu alanda yaşayan Vikinglerin Bizans İmparatorluğu döneminde bölgeye göçtüğü biliniyor.