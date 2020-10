‘Yanan bizim memleketimiz’

Hatay'da, 33 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınının ardından açılan yaralar sarılıyor. Yangından en çok zararı gören Belen ve Arsuz ilçelerinde AFAD ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri zarar tespit çalışmalarına başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de vatandaşlara psikolojik destek veriyor.Son iki günde 251 hanede 835 kişi ile görüşüldü. 400 hektarlık alanda etkili olan orman yangınının sabotaj olma ihtimaline karşı güvenlik güçleri tahkikatları sürdürüyor. Şu ana kadar olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan ikisi savcılık tarafından serbest bırakıldı. İki kişini sorgusu devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yapan Ateşin Çocukları adlı grup üyelerinin kimlikleri tespit edildi. İkisi yurt dışından ikisi yurt içinden olduğu tespit edilen örgüt üyelerinin yakalanması için çalışma sürüyor. Belen ilçesi Fatih mahallesinde yaşayan ve yangının çıktığı gün eşiyle beraber çocukları kucağında can havliyle kaçarken fotoğrafları çekilen 2 çocuk babası Gökhan Şahin, korku dolu anları anlattı. Çocuklarıyla beraber evde oturduğu esnada, ormanın üstünde duman gördüklerini söyleyen baba Şahin, "Yangın sırasında sert bir rüzgâr esti, birden bizim bulunduğum taraflarda alev aldı. Artık yapabileceğimiz bir şey de kalmamıştı. Çünkü alevlerin boyu bir apartman boyunu geçince herkes panik halinde kaçışmaya başladı. Ben de o esnada koşmaya başladım, koşarken eşim ve çocuklarımın önümde koştuğunu fark ettim. Eşimin elinden küçük oğlumu aldığım gibi can havliyle ateşten uzak bir yere koşmaya başladık" dedi.Yangından dolayı 7 ve 3 yaşında olan çocukların büyük korku yaşadığını ve halen o korkuyu üstünden atamadıklarını da sözlerine ekleyen Şahin, "Taksim'de ağaçların yok olmaması adına yürüyen ünlülerin, buradaki yangına da bir tepki vermelerini bekledik. Bir ağaç için orada o kadar olaylar çıktı, o kadar şeyler yaşandı. Binlerce, belki de milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı. Kimse bir şey söylemedi. Gelip ya da televizyonlara çıkıp 'içimiz yanıyor' gibi şeyler de duymadık. Yanan bizim memleketimiz başka memleket değil" diyerek tepki gösterdi.Gazetecilere gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hatay'da ormanları yakanlara ses çıkarmayan sanatçılara ve sivil toplum örgütlerine tepki gösterdi. Turan, "Devletin 6-8 Ekim soruşturmasının akabinde ormanların yanmasının tesadüfi olduğunu düşünmüyorum. Hatay'daki orman yangınını PKK üstleniyor, hâlâ olayı çarpıtmaya çalışan bazı yayın organları görüyoruz. Kimin yanında olduklarını, kimin maşaları olduklarını bir kez daha gösteriyorlar bize. Sessiz kalanlara bakıyoruz Gezi eylemlerinde sokağa dökülen bazı sanatçılar, bazı odalar, çevreci dernekler yakılan Hatay'a sessiz, çünkü faili ben yaktım diyen PKK" dedi. ANKARADiyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aileler de, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi. Çocuklarını kaçıran PKK'nın şimdi de Hatay'da provokasyon peşinde olduğunu belirten baba Süleyman Aydın, "Çocuklarımızı kandırıyorlar dağa götürüyorlar. Ormanları yakan PKK'dır, bunların amacı Türkiye'yi karıştırmaktır. Hani sözde doğayı seven ve hayvanları sevenler nerededirler?" dedi.Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir anda alevlere teslim olan evde bulunan Türk bayrağı yanmadı. Bayrağı görünce duygulanan ev sahibi İlhan Saydam, "Her yerin yanmasına rağmen o kadar ateşin içinde Türk bayraklarımızın yanmadığını gördüm. O anda vatanımın, milletimin sağlam olduğunu, bizi hiçbir şeyin yıkamayacağını bir kez daha görmüş oldum" dedi.