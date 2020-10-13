Zonguldak'ta bir kişi adliye önünde bıçağı kalbine dayayıp intihara kalkıştı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, akşam saatlerinde Ereğli Adalet Sarayı önünde meydana gelen olayda bir kişi adeta cinnet getirdi. Elinde bıçak ile Adalet Sarayı'nın önüne gelen İbrahim A., ayağı ve kolundan kendisini yaraladı.

ÇOCUKLARINI HERGÜN GÖRMEK İSTEDİĞİ İÇİN İNTİHARA KALKIŞTI

Bıçağı önce karnına ardından kalbine dayayan İbrahim A., polisleri yanına yaklaştırmadı. Olay yerine gelen savcı ile görüşen İbrahim A., 5 yıl önce eşinden boşandığını ve mahkemenin çocuklarını 15 günde bir görmesine izin verdiğini, ancak kendisinin her gün çocuklarını görmek istediğini söyledi.

İKNA EDİLİP HASTANEYE KALDIRILDI



Yanına yaklaşmak isteyen polislere de, "Yaklaşma sosyal mesafe var. Sosyal mesafeyi 5 metreye çıkarttım" diyen İbrahim A. yaklaşık 2 saat süren çalışmayla ikna edildi. İhbar üzerine gelen sağlık görevllierince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim A., ardından hastaneye kaldırıldı.

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