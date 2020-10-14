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2 pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Siverek’te küçükbaş hayvan yüklü 2 pikap kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:58 ABONE OL
2 pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'nın ilçelerinden Siverek'te Siverek-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde Çafer Ağır Yönetiminde bulunan 34 SB 5120 plakalı pikap ile Çetin Sağdıç Yönetiminde bulunan 63 N 0206 plakalı pikap çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücüleri ile yolculardan Kazım İğden Yaralandı. 63 N 0206 plakalı pikapta bulunan küçükbaşlardan 10 tanesi de telef oldu.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lütfü YALGI/SABAH

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2 pikap kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
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