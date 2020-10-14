400 dolarını düşüren aranıyor!

Adana'da döviz bürosu sahibi Yusuf Ölkeli, iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor. Yusuf Ölkeli, "Parayı saklıyoruz. Parasını düşüren kişi lütfen bize gelsin" dedi.

Merkez Seyhan İlçesi Çakmak Caddesi'nde bulunan döviz bürosuna gelen bir kişi bozdurmak istediği 400 doları düşürdü. Parayı başka yerde düşürdüğünü sanan şahıs döviz bürosundan ayrıldı.

Bir süre Veysel Tepeli düşürülen parayı fark edip aldı. Çevresindekilere 'Para düşüren var mı' diye soran Tepeli olumlu cevap alamayınca parayı kasaya koydu.

Yaşanan bu anlar döviz bürosunun güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Döviz bürosu sahiplerinden Yusuf Ölkeli, "Olay 12 Ekim'de meydana geldi ancak bugüne kadar hiç kimse bize başvuruda bulunmadı. 400 doları saklıyoruz, sahibinin gelip almasını istiyoruz" diye konuştu.