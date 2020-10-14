Adana'daki kan donduran olaydan son dakika haberi geldi! Ukraynalı genç kızı yumruklayıp araya giren kişiyi bıçaklamıştı...

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olay sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı. Ukrayna vatandaşı 25 yaşındaki Daria Khristinets, köpeğini gezdirdikten sonra bir kafeye oturdu. O sırada kafede bulunan bir kişi ile yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. Adının Ulaş, mesleğinin de İngilizce öğretmeni olduğu tespit edilen bir kişi önce Ukraynalı genç kızı darp etti daha sonra da arayan giren Halil İbrahim Yalçın'ı bıçakladı. Akıllara Kadir Şeker haberi geldi.

SON DAKİKA HABERİ: ÖNCE UKRAYNALI KIZI DARP ETTİ SONRA ARAYA GİREN KİŞİYİ BIÇAKLADI!

Darp edilen Ukraynalı genç kızı kurtarmak isterken bıçaklandı Adana'da bir kafede köpek havlaması yüzünden çıkan tartışmada İngilizce öğretmeni, genç kıza yumrukla saldırıp, onu kurtarmak isteyen genci de bıçaklayıp kaçtı.