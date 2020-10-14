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Son dakika: 'da sahte alkole operasyon!

Son dakika gelen habere göre İl Emniyet müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü tarafından operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 14.10.2020 12:40 Son Güncelleme: 14.10.2020 12:41 ABONE OL
Son dakika: Adıyaman'da sahte alkole operasyon!

Adıyaman İl Emniyet müdürlüğüne bağlı KOM Şube müdürlüğü tarafından operasyonda sahte alkol ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak Adıyaman İl emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Ülkemiz genelinde son günlerde sahte alkol tüketiminden kaynaklı olarak birçok vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu minvalde KOM Daire Başkanlığımızca ülke genelinde sahte alkol üretimini yapan ve satan şahıslara yönelik operasyon başlatılmıştır.

KOM Şube Müdürlüğümüzce ilimiz genelinde sahte alkol üretimi yapan şahısların tespitine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; Z.Y.isimli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada, 10 litre sahte alkol ele geçirilmiş olup şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır."

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Son dakika: Adıyaman'da sahte alkole operasyon!
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