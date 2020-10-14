Adıyaman’ın çehresi değişecek!

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Mara ve Musalla mahallelerinde başlatılan 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen nokta hakkında bilgi vererek, "İcmal listesi askıya çıktı ve hak sahipleriyle görüşmelere başlanıldı. İnşallah uzlaşma görüşmelerinden hemen sonra yaklaşık 500 konutluk çalışmalar başlayacak" dedi.



Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 'acele kamulaştırma kararı' alınan Mara ve Musalla mahallelerini kapsayan 8.5 hektarlık 1. etap kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen noktayı değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, taşınmazlarla ilgili tespit verilerinin listelendiğini ve askıya çıkarıldığını söyleyerek, "12 Ekim itibariyle hak sahipleriyle görüşmelere başladık" dedi.



Musalla Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'nde gerçekleştirilen görüşmelerin tamamlanması ile konut inşasına hızlı bir şekilde başlanacağını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Yaklaşık 5 yıldır Adıyaman'ın gündeminde olan kentsel dönüşüm projesi, Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanan kararname ile yaklaşık 8.5 hektarlık bir alanda başlayacak inşallah. Şu an icmal listesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kadın Danışma Merkezi büromuzdaki Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisinde askıda. 12 Ekim Pazartesi günü askıya çıkarılan liste, 27 Ekim Salı gününe kadar yani 15 gün boyunca askıda kalmaya devam edecek. Bu süre içerisinde bilgilerin teyit edilmesi ve vatandaşlarımızın hak kaybına uğramaması için hak sahiplerinden Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi'ne müracaat etmelerini istiyoruz. İnşallah, uzlaşma görüşmelerinden hemen sonra da yaklaşık 500 konutluk çalışmalar başlayacak. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun."



KUŞAKLAMA KANALINDA DA SONA GELİNİYOR

Adıyamanlılar için en az kentsel dönüşüm kadar önemli sayılan kuşaklama kanalı projesiyle ilgi de bilgi veren Başkan Kılınç, projede sona gelindiğini söyledi.



Adıyaman'ın 30 yıldır gündeminde olan sel baskınlarının önüne geçmek için hazırlanan proje ile ilgili olarak önemli bir adımın daha atıldığını sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, "Kuşaklama kanalının projesi tamamlandı, ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalanarak sona doğru gelindi. Kuşaklama kanalının da içinde olduğu Petrol, Yenimahalle ve Esentepe mahallelerini kapsayan 170 hektarlık alanda 18. Madde uygulaması tamamlandı ve askıya alındı. 12 Ekim 2020 ila 12 Kasım 2020 tarihleri arasında, bir ay süre ile İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzdeki ilan panosunda askıda olacak olan parselasyon ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlarımızın İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüze müracaatta bulunmasını istiyoruz. Kuşaklama Kanalı ile birlikte bu bölgede imarlı arsalar açılacak, yeni konut alanları oluşacak ve bölgenin sosyal donatı alanları karşılanacak. Bunların yanında kamu ortak alanları ile yeşil alan, ilk ve orta öğretim alanları, sağlık tesisleri ve kamu hizmet binaları gibi teknik ve sosyal alt yapı alanları da oluşacak. Böylelikle şehrimizin kuzey kısmı bir cazibe merkezine dönüşecek. Halkımıza hayırlı olsun" diye konuştu.