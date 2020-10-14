Türkiye'de dün test yapılan 114 bin 992 kişiden 1632'sine Kovid-19 tanısını konulurken, 62 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 8 bin 957, ağır hasta sayısı 1416 oldu. 1314 kişinin tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 296 bin 972'ye yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 5.9 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 1416. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayısını azaltmak elimizde. Tedbirlere birlikte uyarak virüsün önüne geçebiliriz. Birlikte başaracağız, güvenin" dedi.