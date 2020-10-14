Aleyna Çakır'ın öldüğü gece evinin yakınındaki otomobildeki kişi Ümitcan Uygun çıkı! Son dakika haberi: Tüm oklar onu gösteriyor...

Başsavcılığın yaptığı inceleme sonrası hazırladığı rapora SABAH ulaştı. Buna göre; iki rapor arasındaki çelişkinin teknik imkânlar, kamera açısı ve gece olması nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği belirtildi. Savcılık kameranın uzakta olması, araçtan inen kişi ya da kişilerin karanlıkta kalmaları sebebiyle polis merkezinde görüntüyü izleyerek tutanak tutan görevlilerin yanılmış olabileceğini belirtti. Cinayet Büro Amirliği'nin teknik imkânları kullanarak yaptığı inceleme ve HTS kayıtlarına göre, Uygun'un araçtan inerek, park halindeki kendi aracına binip uzaklaştığı yönündeki tespitin dosya içindeki ifadeler ve baz kayıtlarıyla uyumlu olduğu açıklandı.