Ambulans şoförü Koronavirüs'e yenildi

Kayseri'de 112 Acil Servis'te ambulans şoförlüğü yapan 56 yaşındaki Hasan Onur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bünyan İlçesi 112 Acil Servis Hizmetlerinde görev yapan ve bir süre koronavirüs belirtileri üzerine yaptırdığı testi pozitif çıkan Kayseri Şehir Hastanesi8nde tedavi altına alındı. 10 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren hasan Onur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hasan Onur'un cenazesi Bünyan Bayramlı Camiinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.