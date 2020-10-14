Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB ile 2020 Kasım celbi askerlik yerleri için tarih belli oldu!

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü (MSB ASAL) tarafından yayınlanan ilana göre; askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Açıklanan tarihe göre; Ekim ayının son günlerinde askerlik yerleri belli olacak. Haberimizin detaylarından askerlik yerlerine ilişkin tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

ASKERLİK YERLERİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.

Detaylar ise şu şekilde;