Avukatın memleket vefası

Çocuklarının eğitimi için 25 yıl önce Adıyaman'dan İstanbul'a göç eden avukat Hasan Taşar geçen yıl kendi adına memleketine yaptırdığı okulun ardından bu yıl da eşi Hatice Taşar adına 12 derslikli okul yaptırdı.

Avukat Hasan Taşar'ın kendi adına yaptırdığı okulun açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı.Vefakar Avukat Hasan Taşar'ın hedefi şimdi kentte bir meslek lisesi yapmak... Taşar bu lisenin projesini şimdiden hazırlatmaya başlamış. İstanbul'da yaşamasına rağmen Adıyaman'la olan bağını hiçbir zaman kesmeyen Taşar, geçen yıl kendisinin adına yaptırdığı İmam Hatip Ortaokulu'nun ardından bu yıl da eşi Hatice Taşar adına 12 derslikli engelli öğrencilere yönelik eğitim verecek olan okul yaptırarak devlete bağışladı.

Akraba evliliğinden dolayı Adıyaman'da engelli sayısının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu belirten Taşar, "Bu nedenle eğitim yardımlarımda önceliği engellilere verdim. Eğitim her sorunun çözüm anahtarıdır. Bugüne kadar şahsi olarak yapmış olduğumuz katkılarımızı şimdi kurma çalışması süren vakıf aracılığıyla yapacağız. Hedefimizde kısa zamanda bir meslek lisesi yaptırmak" dedi.

ÖRNEK İNSAN

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz; "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte eğitime her zamankinden daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Değerli hemşerimiz Hasan Taşar ağabeyimiz uzun yıllardır özellikle engellilere yönelik yardımları takdire şayandır. Yaptırmış olduğu Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulu sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışı yapılarak hizmete girmişti. Eğitime büyük önem veren Hasan Ağabeyimizin katkılarıyla bu kez engelliöğrencilerimize hizmet verecek olan Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama okulumuz yeni eğitim öğretim döneminde hizmete açılmıştır" dedi.