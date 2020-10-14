Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde saat 17.00 sıralarında Küçükköy Mahallesi'nde bir firmaya ait yağ fabrikasında yangın meydana geldi.

GÖKYÜZÜ KISA SÜREDE SİYAH DUMANLA KAPLANDI

Henüz bilinmeyen nedenle fabrikadaki yağ paletlerinin olduğu bölümde çıktığı öğrenilen yangında, yükselen alevi ve dumanı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerince söndürme çalışması başlatılırken, gökyüzü kısa sürede siyah dumanla kaplandı.

FABRİKAYA SIÇRAMAMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Nedeni araştırılan yangının, fabrikaya sıçramaması için müdahaleler sürüyor.

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