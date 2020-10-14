Başına kepçe çarptı, hastanede öldü

İzmit Bulduk Çakırcaali mevkisinde devam eden altyapı çalışmalarında iş makinesinin kepçe bölümünün başına çarpması sonucu ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; İzmit ilçesi Bulduk Çakırcaali mevkiinde yapılan altyapı çalışmalarında görevli İsmail Ayık (48) iş makinesinin kazıcı bölümünü değiştirmek üzere aracın yanına gitti. Değişim esnasında yerinden çıkan yüzlerce kilo ağırlığındaki kazıcı kısım Ayık'ın başına çarptı.

Kanlar içinde kalan Ayık, özel bir araçla olay yerinden alınırken yolda olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan İsmail Ayık hemen tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Ayık, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.