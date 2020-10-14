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Haberler Yaşam Haberleri BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

, VE marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

Türkiye'nin en çok tercih edilen market zincirlerinden , ve marketler tablet kampanyası başlattığını müşterilerine duyurdu. İlk olarak tarafından başlatılan kampanyada ihtiyaç sahibi yani maddi durumu bilgisayar almaya yetmeyen öğrencilerin uzaktan eğitim sürecine destek olmak amacıyla başlatılmıştı. Kampanyaya birçok marka, kurum ve kuruluştan destek gelirken bu kez de her gün binlerce kişinin alışveriş yaptığı market zincirleri uygun fiyatlı tabletlerini satışa sundu. Peki; BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar? İşte A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatlara ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 13:03 ABONE OL
BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

, , ucuz tablet kampanyası binlerce öğrenci ve velinin ilgi odağı haline geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden ve maddi imkanları bilgisayar almaya el vermeyen öğrenciler için ilk adım 500 bin tabletle MEB tarafından atılmış ardından birçok kurumdan da destek gelmişti. Şimdi ise market zincirleri uygun fiyatlı cihazları satışa sunuyor. Peki; BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar? İşte A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatlara ilişkin detaylar…

A101, BİM, ŞOK UCUZ TABLET FİYATI NE KADAR? A101, ŞOK, BİM TABLET KAMPANYASI BAŞLATTI!

Ülkemizde en çok tercih edilen market zincirlerinden olan A101, ŞOK ve BİM ucuz tablet kampanyası ile dikkat çekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde gözler marketlerin uygun fiyata satışa sunduğu cihazlara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar hız kazandı. A101, BİM, ŞOK ucuz tablet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…

BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

A101 TABLET KAMPANYASI

Tablet kampanyası kapsamında 15 Ekim 2020 tarihi itibari ile Lenovo Tab M7 Tablet fiyatı market raflarında sadece 499 TL olarak satışa sunuldu. İşte Lenovo Tab M7 Tablet özellikleri…

7 inç (1024x600 piksel) IPS ekran, 350/300 nit parlaklık

1,3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT8321 (Wi-Fi) / MT8765B (LTE) işlemci

1 GB / 2 GB RAM, 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili depolama, 128 GB'a kadar microSD kart desteği

Android 9.0 (Pie) / Android Pie Go Edition (1 GB)

2 MP arka kamera

2 MP ön kamera

3,5 mm kulaklık girişi,

4G (İsteğe bağlı), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

Boyutlar: 176,33×102,85×8,25

Ağırlık: 236 g

3.450 mAh batarya

BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

BİM TABLET KAMPANYASI

tarafından 16 Ekim 2020 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan Homtech 10" Tablet detayları belli oldu. Buna göre tabletin kampanyalı satış fiyatı sadece 749 TL. İşte Homtech 10" Tabletin özellikleri…

• 10.1 inç

• Deri kılıf içerir

• 4 çekirdekli işlemci

• 3 GB RAM

• 32 GB dahili hafıza

• MicroSD kart desteği (32GB'a kadar)

• Wifi 802.11

• 2.0MP Ön & 5.0MP arka kamera + flaş

• 5000 mAh pil kapasitesi

• BT 4.0

• Android işletim sistemi

• Dahili mikrofon

• Dahili stereo hoparlör

• Kulaklık girişi (3.5mm Jack)

BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

ŞOK TABLET KAMPANYASI

14 Ekim 2020 tarihi itibari ile Alcatel 1T 10″ Tablet satışını yapmaya başladı. Raflarda yerini alan bu tabletin fiyatı yalnızca 649 TL. İşte Alcatel 1T 10″ Tabletin özellikleri…

Arka Kamera Çözünürlüğü 5 MP

Ön Kamera Çözünürlüğü 5 MP

İşletim sistemi yazılımı Android 8.1

Ağırlık 415 g

Yükseklik 255 mm

Genişlik 155 mm

Derinlik 9, 35 mm

Ağ Bağlantıları Wi-Fi standardı 802.11a

Bluetooth Evet

Depolama birimi RAM 1 GB

Entegre kart okuyucu Evet

Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü 128 GB

Uyumlu hafıza kartları SD

Dahili Hafıza 16 GB

Bağlantı Entegre kart okuyucu Evet

Bluetooth Evet

Ekran boyutu 10.1 ''

Ürün rengi Siyah

Pil performansı 4000 mAh

Pil teknolojisi Lityum-İyon (Li-Ion)

İşlemci frekansı 1, 3 GHz

İşletim sistemi yazılımı Android 8.1

Konum belirleme Evet

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