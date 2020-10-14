BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası binlerce öğrenci ve velinin ilgi odağı haline geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden ve maddi imkanları bilgisayar almaya el vermeyen öğrenciler için ilk adım 500 bin tabletle MEB tarafından atılmış ardından birçok kurumdan da destek gelmişti. Şimdi ise market zincirleri uygun fiyatlı cihazları satışa sunuyor. Peki; BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar? İşte A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatlara ilişkin detaylar…

A101, BİM, ŞOK UCUZ TABLET FİYATI NE KADAR? A101, ŞOK, BİM TABLET KAMPANYASI BAŞLATTI!

Ülkemizde en çok tercih edilen market zincirlerinden olan A101, ŞOK ve BİM ucuz tablet kampanyası ile dikkat çekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde gözler marketlerin uygun fiyata satışa sunduğu cihazlara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar hız kazandı. A101, BİM, ŞOK ucuz tablet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…