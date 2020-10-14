BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar, kaç TL? A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatları

A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası binlerce öğrenci ve velinin ilgi odağı haline geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecine devam eden ve maddi imkanları bilgisayar almaya el vermeyen öğrenciler için ilk adım 500 bin tabletle MEB tarafından atılmış ardından birçok kurumdan da destek gelmişti. Şimdi ise market zincirleri uygun fiyatlı cihazları satışa sunuyor. Peki; BİM, A101 VE ŞOK marketlerde tablet fiyatı ne kadar? İşte A101, BİM, ŞOK ucuz tablet kampanyası ve fiyatlara ilişkin detaylar…
Ülkemizde en çok tercih edilen market zincirlerinden olan A101, ŞOK ve BİM ucuz tablet kampanyası ile dikkat çekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde gözler marketlerin uygun fiyata satışa sunduğu cihazlara çevrildi. Bu kapsamda araştırmalar hız kazandı. A101, BİM, ŞOK ucuz tablet fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
A101 TABLET KAMPANYASI
Tablet kampanyası kapsamında 15 Ekim 2020 tarihi itibari ile Lenovo Tab M7 Tablet fiyatı A101 market raflarında sadece 499 TL olarak satışa sunuldu. İşte Lenovo Tab M7 Tablet özellikleri…
7 inç (1024x600 piksel) IPS ekran, 350/300 nit parlaklık
1,3 GHz dört çekirdekli MediaTek MT8321 (Wi-Fi) / MT8765B (LTE) işlemci
1 GB / 2 GB RAM, 8 GB / 16 GB / 32 GB dahili depolama, 128 GB'a kadar microSD kart desteği
Android 9.0 (Pie) / Android Pie Go Edition (1 GB)
2 MP arka kamera
2 MP ön kamera
3,5 mm kulaklık girişi,
4G (İsteğe bağlı), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS
Boyutlar: 176,33×102,85×8,25
Ağırlık: 236 g
3.450 mAh batarya
BİM TABLET KAMPANYASI
BİM tarafından 16 Ekim 2020 tarihi itibariyle satışa sunulacak olan Homtech 10" Tablet detayları belli oldu. Buna göre tabletin kampanyalı satış fiyatı sadece 749 TL. İşte Homtech 10" Tabletin özellikleri…
• 10.1 inç
• Deri kılıf içerir
• 4 çekirdekli işlemci
• 3 GB RAM
• 32 GB dahili hafıza
• MicroSD kart desteği (32GB'a kadar)
• Wifi 802.11
• 2.0MP Ön & 5.0MP arka kamera + flaş
• 5000 mAh pil kapasitesi
• BT 4.0
• Android işletim sistemi
• Dahili mikrofon
• Dahili stereo hoparlör
• Kulaklık girişi (3.5mm Jack)
ŞOK TABLET KAMPANYASI
ŞOK 14 Ekim 2020 tarihi itibari ile Alcatel 1T 10″ Tablet satışını yapmaya başladı. Raflarda yerini alan bu tabletin fiyatı yalnızca 649 TL. İşte Alcatel 1T 10″ Tabletin özellikleri…
Arka Kamera Çözünürlüğü 5 MP
Ön Kamera Çözünürlüğü 5 MP
İşletim sistemi yazılımı Android 8.1
Ağırlık 415 g
Yükseklik 255 mm
Genişlik 155 mm
Derinlik 9, 35 mm
Ağ Bağlantıları Wi-Fi standardı 802.11a
Bluetooth Evet
Depolama birimi RAM 1 GB
Entegre kart okuyucu Evet
Maksimum Hafıza kartı büyüklüğü 128 GB
Uyumlu hafıza kartları SD
Dahili Hafıza 16 GB
Bağlantı Entegre kart okuyucu Evet
Bluetooth Evet
Ekran boyutu 10.1 ''
Ürün rengi Siyah
Pil performansı 4000 mAh
Pil teknolojisi Lityum-İyon (Li-Ion)
İşlemci frekansı 1, 3 GHz
İşletim sistemi yazılımı Android 8.1
Konum belirleme Evet