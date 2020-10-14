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Savaşları Mobil Müzesi Yola Çıkıyor

Savaşları Mobil Müzesi, 81 ilimizde 7’den 77’ye herkese kapılarını açıyor. İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu , Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:56 ABONE OL
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Yola Çıkıyor

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 30-31 Ekim 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Diyarbakır'da olacak.

Bu proje kapsamında, Çanakkale'ye henüz gitmemiş olan, bu şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir "Mobil Tır" konsepti geliştirilerek, Türkiye'nin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlandı. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarihi yarımadaya gelmemiş ve gelemeyecek olan dezavantajlı gruplara, bu miras ulaştırılmış olacaktır.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 81 ilde yer alan gençleri önceleyerek, tüm vatandaşlara hizmet etmesi planlanmaktadır. Şehir meydanları ve belirlenen noktalarda faaliyet gösterecek olan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile sahada yaklaşık 100 bin aktif temas ve 1 milyon dolaylı iletişim kurulmasının yanı sıra dijital mecralar üzerinden tüm ülkede ve dünyada farkındalık iletişimi kurulması amaçlanmaktadır.

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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Yola Çıkıyor
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