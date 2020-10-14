Çocuklarının gözü önünde öldürülen adamın görüntüleri ortaya çıktı

Çanakkale'de önceki akşam iki oğlunu yanına alarak çorba içmek için çorbacıya giden 46 yaşındaki Hakan Metin'in uğradığı ve ölümüyle sonuçlanan bıçaklı saldırı, güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Gece saatlerinde 12 yaşındaki oğlunun çorba içme isteğini kırmayan ve 20 yaşındaki diğer oğlunu da yanına alan 46 yaşındaki Hakan Metin, Ziveriye Sokak'ta bulunan bir çorbacıya gitti.

Çorbacıda oturup çocuklarıyla birlikte çorba içen Metin, çorbacıda bulunan ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen 18 yaşındaki E.B. tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Metin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken katil zanlısı E.B, kısa sürede yakalandı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından soruşturma başlatan emniyet ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de kontrol etti.

Görüntülerde çorbacının kapı içinde nedeni belirlenmeyen bir kavganın yaşandığı, o sırada çorbacıdan çıkarken arbedenin arasından geçmeye çalıştığı görüldü.

Katil zanlısı E.B'nin çevresindekilere bıçak savurduğu ve kavganın çorbacı dışına taştığı anlaşıldı.



Ümit Erkan DEMİRCAN/SABAH