Dalaman’da çalışmalar son sürat devam ediyor

Muğla'nın turistik ilçeleri arasında yer alan Dalaman Belediyesi, Başkan Muhammet Karakuş yönetiminde başarılı faaliyetler sürdürüyor. Muğla'nın en kalabalık 4. ilçesi olan Dalaman, Muğla'nın iki havalimanından birine ev sahipliği yaparak Muğla'ya açılan kapı görevi görüyor.

Turistik belediyenin huzur, güvenlik ve imajı için durmaksızın çalışan Dalaman Belediyesi, vatandaşlar ve turistler kadar sevimli dostlarımız hayvanlara da destek oluyor.





Dalaman Belediyesi ekipleri, hayvanların geçici korunması amacıyla yapımına başlayan Geçici Hayvan Bakım Merkezinin yollarını da asfaltlayarak hayvanların ve hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların barınaklara kolay ve güvenle ulaşmasını sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belediyemizin Geçici Hayvan Bakım Merkezinin yolları asfaltlanıyor. Barınağımızın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kalan çalışmalar hakkında bilgi aldık." dedi.