Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dalaman’da çalışmalar son sürat devam ediyor

Dalaman’da çalışmalar son sürat devam ediyor

, vatandaşların rahat ve güvenle yaşam sürmesi için bölgedeki faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşlar kadar hayvanları da düşünen Dalaman Belediyesi, Geçici Hayvan Bakım Merkezi’nin yolunu da asfaltlayarak hayvanların güvenle ulaştırılmasını amaçlıyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 14:42 ABONE OL
Dalaman’da çalışmalar son sürat devam ediyor

Muğla'nın turistik ilçeleri arasında yer alan Dalaman Belediyesi, Başkan Muhammet Karakuş yönetiminde başarılı faaliyetler sürdürüyor. Muğla'nın en kalabalık 4. ilçesi olan Dalaman, Muğla'nın iki havalimanından birine ev sahipliği yaparak Muğla'ya açılan kapı görevi görüyor.

Turistik belediyenin huzur, güvenlik ve imajı için durmaksızın çalışan Dalaman Belediyesi, vatandaşlar ve turistler kadar sevimli dostlarımız hayvanlara da destek oluyor.

Dalaman Belediyesi ekipleri, hayvanların geçici korunması amacıyla yapımına başlayan Geçici Hayvan Bakım Merkezinin yollarını da asfaltlayarak hayvanların ve hayvan sahiplenmek isteyen vatandaşların barınaklara kolay ve güvenle ulaşmasını sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, "Belediyemizin Geçici Hayvan Bakım Merkezinin yolları asfaltlanıyor. Barınağımızın tamamlanmasına kısa bir süre kaldı, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek kalan çalışmalar hakkında bilgi aldık." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dalaman’da çalışmalar son sürat devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA