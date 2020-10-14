Drift atan sürücüye 6 bin 561 lira ceza kesildi

İstanbul Ümraniye'de yol kapatıp drift yaptığı videoyu sosyal medya üzerinden paylaşan sürücü Metehan D.' ye Sivil Trafik Ekiplerince 6 bin 561 lira ceza kesildi. Sürücü adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Ayrıca sürücü belgesine de 2 ay el konuldu.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 2 Ekim 22:30 sıralarında Ümraniye Ömer Faik Atakan Caddesi üzerinde Drift yaparak trafiğin tehlikeye düşürüldüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.





Bahse konu videodaki 34 DEL 31 plakalı araç sürücüsü Metehan D. ekiplerimiz tarafından yakalandı. 34 DEL 31 plakalı araç sürücüsü Metehan D. 'e 2918 Sayılı K.T.K'nın 67/1-D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya Başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi -DRİFT-) maddesinden 6 bin 141 lira, KTK 44/1-B maddesinden (Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak) 288 lira, KTK 56/1-D maddesinden (Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak) maddesinden 132 lira olmak üzere, toplamda 6 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.





EHLİYETİNE EL KONULDU

Ayrıca Metehan D. isimli şahsın sürücü belgesine 67/1D maddesine istinaden 2 ay (60 gün) süreyle geçici olarak el konuldu. Sürücü Metehan D. , TCK 179/2 (Kara, Deniz, hava veya demiryolu araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olacak şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlemleri yapılmak üzere Ümraniye Atakent Şehit Numan Şeref Datlı Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.