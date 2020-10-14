Eşine işkence yaptı serbest kaldı

Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan Özlem K. (22), boşanma aşamasında olduğu eşi Ünal K. (26) tarafından çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövüldü. Saçları makasla kesilen, yüzü tanınmaz hale gelen Özlem K'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan dayakçı koca Ünal K. ise sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.Özlem K., yakınlarının yanına sığınırken, 3 çocuğu da devlet korumasına alındı. Özlem K, şikayetçi olduğu kocasının elini kolunu sallayarak dolaştığını belirterek öldürülmekten korktuğunu söyledi. Eşi tarafından sürekli şiddete uğradığını söyleyen genç kadın, "22 yaşındayım 7 yıl önce Ü.K. ile evlendik, evlendiğimiz günden bugüne sürekli kendisinden çocuklarım önünde şiddet görüyordum. Eşim sürekli alkol alıp beni darp ediyordu bu zamana kadar çocuklarım için kendisine katlandım ama bu saatten sonra dayanacak gücüm kalmadı" şeklinde konuştu. Yetkililere seslenerek yardım çağrısında bulunan genç kadın, "Can güvenliğim yok eşim beni sürekli tehdit ediyor. Ne olur yetkililer sesimi duysunlar" dedi.