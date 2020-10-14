Ülkemizde devlet tarafından evde bakım maaşı yatırılmaya ve sorgulanmaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yatırılan evde bakım parası sorgulamaları SMS ve e devlet üzerinden gerçekleşiyor. Ekim ayı sorgulamaları artış kazanırken il il sorgulama evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için ödenek büyük destek sağlıyor. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 14 Ekim Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı sorgulamaları an itibariyle artış kazandı. Evinde muhtaç yaşlı ve engellilere, bakımlarına destek olunması amacıyla verilen sosyal yardımlardan biri olan evde bakım maaşı yatan iller Ekim ayında araştırılan konular arasına yer alıyor. Haberimizde, 14 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller listesine ulaşabilir, il il sorgulamaları yapabilirsiniz.
Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ
1- Tokat
2- Karabük
3- Hatay
4- Aksaray
5- Antalya
6- Afyonkarahisar
7- Sakarya
8- Şanlıurfa
9- Zonguldak
10- Konya
11- Samsun
12- Mersin
13- İstanbul
14- Manisa
15- Denizli
16- Bilecik
17- Ordu
18- Erzurum
19- Kars
20- Balıkesir
21- İzmir
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Yeni yılda, memur maaş katsayısına bağlı olarak 65 yaş aylığı, engelli yardımı, engelliler için evde bakım parası başta olmak üzere tüm sosyal yardımlar zamlandı. Sosyal yardımlarda yüzde 5.49 oranında artış yapıldı.
2020 yılında evde bakım maaşlarına zam geldi. 2019 yılında 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 2020 yılında 1.460 liraya yükseltildi.
Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:
1) Gelir kriterlerinin uygun olması,
2) Bakıma muhtaçlık kriteri,
3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.
Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.