Fethiye orman işletme müdürü gözaltına alındı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta orman koruma memurlarına yönelik operasyon devam ediyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün bir orman bir orman muhafaza memurunun rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmasının ardından yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve yeni gözaltıların olacağı öğrenildi.