Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Fethiye orman işletme müdürü gözaltına alındı

Fethiye orman işletme müdürü gözaltına alındı

’da yürütülen orman çetesi soruşturması kapsamında Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. gözaltına alındı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 15.10.2020 00:09 Son Güncelleme: 15.10.2020 00:13 ABONE OL
Fethiye orman işletme müdürü gözaltına alındı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde geçtiğimiz hafta orman koruma memurlarına yönelik operasyon devam ediyor. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün bir orman bir orman muhafaza memurunun rüşvet alırken suçüstü yakalanması ve sevk edildiği mahkemece tutuklanmasının ardından yeni bir gözaltı daha gerçekleşti.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ve yeni gözaltıların olacağı öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fethiye orman işletme müdürü gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA