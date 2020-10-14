Hatay yangınlarına terör soruşturması

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, Belen ilçesinde başlayarak İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve çok sayıda yerleşim yerini etkileyen yangınlarla ilgili geniş kapsamlı terör soruşturması başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlılar E.K. ve H.D. emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Yangının çıkış noktalarını gören güvenlik kameraları ile MOBESE kameraları didik didik incelemeye alındı. Sosyal medyada, yangını üstlenen "Ateşin Çocukları İnisiyatifi" adlı PKK'lı gruba ve bu grubu destekleyenlere yönelik hesaplarla ilgili de çalışma başlatıldı.Hatay'daki orman yangınında en çok zarar gören Belen Sarımazı mahallesindeki Petek Sitesi'nde yangın dehşetini yaşayan Melek Sayın (82) o anları SABAH'a anlattı. 14 dairenin tamamen yandığı sitede dairesi bulunan Sayın, kendi dairesini kaybettiği yangınla ilgili şunları söyledi: "Ben o sırada kızım Zerin Sayın Dizar'ın yanına misafir gelmiştim. TOKİ evlerinin oradan başladı yangın. Fabrika yandı. Gitgide evlere doğru yayıldı. Evimin yandığını ertesi gün öğrendim. Allah belasını versin bu PKK'lıların. Ne yaptık ki biz? Bizim ciğerimizi, Hatay'ımızın ciğerini yaktılar. Çamların o kokusu, geceleyin havanın kokusu. Huzur alıyordum oradan. Yatalak eşimin hastalığı yüzünden İskenderun'a geldik, kızım da bakıyordu. Emekli halimizle evimizi nasıl onaracağız biz?"Hatay'da hainlerin başlattığı yangınlar, bölgedeki vatandaşların en büyük geçim kaynaklarından biri olan asırlık zeytin ağaçlarını da saatler içinde küle çevirdi. Hatay Valisi Rahmi Doğan, yangında zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Doğan, "Mağdur olan vatandaşlarımızın devlet olarak yanındayız" dedi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yanan alanların anayasal koruma altında olduğunu belirterek, "Yanan alanların 1 metrekaresi dahi başka bir amaçla kullanılmayacak ve tamamı yeniden ağaçlandırılacaktır" ifadesini kullandı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Hatay'da çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü kaydederek, "En büyük tesellimiz vatandaşlarımızın canına zarar gelmemesi olmuştur" değerlendirmelerinde bulundu. Pakdemirli, Türkiye'deki diğer yangınlarda olduğu gibi Hatay'daki yangınlarda da vatandaşların duyarlılığının takdire şayan olduğunu belirterek, özellikle Belen yangını sonrası yanan alanların yeniden ağaçlandırılması amacıyla ülkesine, toprağına, memleketinin yeşil dokusuna sahip çıkan ve bu maksatla kampanya başlatan kurum ve kuruluşlardan spor kulüplerine, belediyelerden sivil toplum kuruluşlarına, sanat camiasına ve bütün vatandaşlara ayrı ayrı teşekkür dileklerini iletti.Yananalanların 1 metrekaresinin dahi başka bir amaçla kullanılmayacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti: "Hatay'da 2020'de yanan alanlarda da bir yıl içerisinde yaklaşık 5 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacaktır. Yanan alanların ağaçlandırılmasına katkı sağlamak isteyen vatandaşlarımızı her iki yanan alanda da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, #GeleceğeNefes kampanyası çerçevesinde bizimle birlikte fidan dikmeye davet ediyorum."