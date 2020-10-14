İki cinayet iki intihar

Almanya'dan bir süre önce Kayseri'ye kesin dönüş yapan Halil (82) ve Döndü Topal (75) çiftinin aldatma tartışması kanlı bitti. Döndü Topal'ın "Sen beni aldatıyorsun" dediği kocası Halil Topal cinnet geçirip silahına davrandı. Önce karısını kolundan vuran yaşlı adam aynı silahla intihar etti. Tunceli'de ise merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında Murat Uçar (25), babası Hüseyin Uçar'ı (49) evin içinde av tüfeği ile vurarak öldürdü. Zanlı Murat Uçar, babasını öldürdükten sonra evlerinin önüne çıkarak aynı av tüfeği ile kendini de vurdu. Sağlık ekipleri, her iki şahsın da öldüğünü belirledi.