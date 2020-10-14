İş adamlarının gayrimenkul anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü! Şoför yaralandı

İstanbul Beşiktaş'ta gayrimenkul anlaşmazlığı sonucu iki iş adamı arasında silahlı saldırı gerçekleşti. Holding sahibi Selahattin D. ile bir başka holdingin sahibi Engin M. kısa süre önce gayrimenkul holding hissesi yüzünden anlaşmazlığa düşünce iddİaya göre İbrahim S. tabancasını çekerek ateş açtı. Saldırıda E.M yara almadan kurtulurken şoförü K.M.A. bacağından yaralandı

İki iş adamı arasında yaşanan gayrimenkul anlaşmazlığı silahlı saldırıya dönüştü. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Levazım Mahallesi Yeni Bahar Sokak üzerinde meydana geldi. Holding sahibi İbrahim S. ile bir başka holdingin sahibi Engin M. kısa süre önce gayrimenkul yüzünden anlaşmazlığa düştü. Anlaşmanın büyümesi üzerine ikilinin arasında başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. İkili arasındaki kavga sürerken, akşamüstü Engin M'nin bulunduğu sokağa gelen İbrahim S. araç içerisinde beklemeye başladı.



ANLAŞMAZLIK YÜZÜNDEN SALDIRMIŞ

Bir süre sonra sokakta Engin M'yi gören İbrahim S. tabancasını çekerek ateş açtı. Saldırıda Engin M'nin şöförü K.M.A. bacağından yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şoförü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

BEŞİKTAŞ POLİSİ SALDIRGANIN PEŞİNDE

Olayın ardından saldırının yaşandığı yere gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler güvenlik şeridi çekerek çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü şahitlerinin ifadesini alan polis ekipleri, kısa sürede kimliğini tespit ettikleri İbnahim S'yi yakalamak için çalışma başlattı.