İstanbul ekmek fiyatları 2020 ne kadar? İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

Temel gıdalarımızdan biri olan ekmek fiyatlarına zam geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından kabul edilen karara göre, 200 gram ekmek 1.50 liraya, 240 gram ekmek ise 1.75 liraya çıktı. Fırıncıları ve ekmek satışı yapan unlu mamül üreticisini etkileyen zam oranları güncel rakamları il ilden değişiklik gösteriyor. Peki İstanbul ekmek fiyatları ne kadar? 2020 İstanbul ekmek fiyatları zammı ne kadar, kaç TL?

İSTANBUL EKMEK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından alınan karara göre, İstanbul ekmek fiyatları 2020 belli oldu. Böylelikle İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 TL'den 7.50 TL'ye çıktı. Ekmek fiyatlarında belirlenen tutarın altında veya üzerinde satış yapan fırın ve benzeri yerlere ise cezai işlem uygulandığı biliniyor…