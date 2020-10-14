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’te yaşayan Ayşe Hanım, tatile geldiği Fethiye’de plajı temizliyor

’ten vatanı ’ye tatilen , tatil yaptığı Fethiye’de plajlara atılan çöpleri ve sigara izmaritlerini topluyor. Göker, diğer vatandaşları ve yetkilileri çevreye karşı duyarlı olmaya davet ediyor.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 14.10.2020 18:09 Son Güncelleme: 14.10.2020 18:31 ABONE OL
İsveç’te yaşayan Ayşe Hanım, tatile geldiği Fethiye’de plajı temizliyor

İsveç'te yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Göker, tatil için geldiği Ölüdeniz'de kumsala atılan sigara izmaritleri ve plastik atıkları topladı. Çektiği videoda diğer vatandaşlara seslenen Göker, çevrenin kirletilmemesini, çöplerin plajlara atılmamasını istedi.

İsveç’te yaşayan Ayşe Hanım, tatile geldiği Fethiye’de plajı temizliyor | Video

PLAJLARDA TEMİZLİK YAPIYOR

"Yoksa denizlerimiz batacak" diyen Göker, sahil ve plaj hattındaki çöplerin görüntülerini de yayınladı. Göker, 46 yıldır yaşadığı İsveç'ten her yıl Türkiye'ye tatile geldiğinde bu şekilde plajlarda temizlik yaptığını belirtti.

"TÜRKİYE'MİZİ TEMİZ TUTALIM"

Göker, "Türkiye'mizi temiz tutalım" diyerek yetkililerden de konuya ilişkin yardım beklediğini kaydetti.

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İsveç’te yaşayan Ayşe Hanım, tatile geldiği Fethiye’de plajı temizliyor
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