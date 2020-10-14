İsveç'te yaşayan 53 yaşındaki Ayşe Göker, tatil için geldiği Ölüdeniz'de kumsala atılan sigara izmaritleri ve plastik atıkları topladı. Çektiği videoda diğer vatandaşlara seslenen Göker, çevrenin kirletilmemesini, çöplerin plajlara atılmamasını istedi.

İsveç’te yaşayan Ayşe Hanım, tatile geldiği Fethiye’de plajı temizliyor | Video

PLAJLARDA TEMİZLİK YAPIYOR

"Yoksa denizlerimiz batacak" diyen Göker, sahil ve plaj hattındaki çöplerin görüntülerini de yayınladı. Göker, 46 yıldır yaşadığı İsveç'ten her yıl Türkiye'ye tatile geldiğinde bu şekilde plajlarda temizlik yaptığını belirtti.

"TÜRKİYE'MİZİ TEMİZ TUTALIM"

Göker, "Türkiye'mizi temiz tutalım" diyerek yetkililerden de konuya ilişkin yardım beklediğini kaydetti.

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