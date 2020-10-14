İşyeri hırsızları yakalandı

Kocaeli Darıca ilçesinde meydana gelen iş yerinden hırsızlık olayı ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, çalıntı eşyaları satın aldıkları tespit edilen 3 kişi hakkında da adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 12 Ekim 2020 günü meydana gelen işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili çalışmalarda bulunan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ve Darıca ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren C.H ile T.H isimli şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Şahısların emniyette yapılan sorgularında çaldıkları malzemeleri satın aldıkları tespit edilen A.B., S. G. ve E. G. isimli şahıslarda suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan gözaltına alınarak haklarında işlem yapıldı. Çalıntı eşyaları satın alan kişiler ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, i olayı gerçekleştiren T.H ve C.H isimli şüpheliler Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen T.H tutuklanırken, C.H ise adli kontrol şartı ile salıverildi.