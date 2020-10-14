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'de antreman yaparken kamyon çarpan kadın sporcu yaşamını yitirdi

'in Menemen ilçesinde antreman yapan Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan'a kamyon çarptı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay konuyla ilgili bir açıklama yaparak haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirtti ve Aslan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aslan'ın son olarak iki ay önce 'da düzenlenen Gran Fondo Biisiklet Yarışında birincilik elde ettiği öğrenildi.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 20:07 Son Güncelleme: 14.10.2020 20:19 ABONE OL
İzmir'de antreman yaparken kamyon çarpan kadın sporcu yaşamını yitirdi

İzmir'in Menemen ilçesinde talihsiz bir kaza yaşandı. Karşıyaka Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Bisiklet Takımı sporcularından Zeynep Aslan, antreman yaptığı sırada yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aycan Y. idaresindeki kamyon, Kaklıç Mahallesi yakınlarında bisikletiyle antrenman yapan Aslan'a çarptı. Bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Aslan, kaza yerinde hayatını kaybetti. Aslan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Öte yandan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaptığı açıklamada, kaza haberini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Aslan'ın yakınlarına başsağlığı diledi. Aslan'ın son olarak iki ay önce Bursa'da düzenlenen Gran Fondo Biisiklet Yarışında birincilik elde ettiği öğrenildi.

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İzmir'de antreman yaparken kamyon çarpan kadın sporcu yaşamını yitirdi
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