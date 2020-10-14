Kaçak sigaraya geçit yok!

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler, haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Seyhan ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen KOM ekipleri gümrüklenmiş piyasa değeri 65 bin lira olan 67 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 9 bin doldurulmuş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara ile 127 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.