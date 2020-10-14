Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak sigaraya geçit yok!

Kaçak sigaraya geçit yok!

’da ülkeye kaçak yollarla sokularak satışı yapılmak istenilen 65 bin lira değerinde kaçak sigara ve nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 14.10.2020 10:45 ABONE OL
Kaçak sigaraya geçit yok!

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler, haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğratan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Seyhan ilçesinde bulunan iki adrese eş zamanlı baskın düzenleyen KOM ekipleri gümrüklenmiş piyasa değeri 65 bin lira olan 67 bin 600 bandrolsüz boş makaron, 9 bin doldurulmuş makaron, 780 paket gümrük kaçağı sigara ile 127 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak sigaraya geçit yok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA