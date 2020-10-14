Liseli genç kız kahve içmek için oturduğu lüks kafede taciz edildi

İstanbul'da lise öğrencisi olan L.Y. ve P.P., kahve içmek için popüler lüks mekana gittiler. Oturdukları masada vakit geçiren çiftin karşısında 62 yaşındaki D.G. oturuyordu. Çiftin İddiasına göre D.G., genç kız L.Y.'e bakmaya başladı. Rahatsız edici bakışlar çiftin dikkatini çekti. Bakışların ardından iddiaya göre D.G., Genç kıza bakarak pantolonu ile oynadı. Durumun devam etmesinden rahatsız olan erkek arkadaş P.P., kalkarak yaşlı adamın masasına yöneldi.



KARŞI MASADAN GELEN TACİZ

Yaşlı adamın masasına giderek bakmasından rahatsız duyduklarını, neden baktığını soran gençle yaşlı adam arasında tartışma çıktı. Çevredeki insanların olaya müdahale etmesiyle son bulsa da lise öğrencisi genç kız, olayı annesine anlattı ve yaşlı adamdan şikâyetçi olmak isteğini söylemesinin üzerine anne ve genç çift, yaşlı adam hakkında kendilerini taciz ettiği gerekçesiyle şikâyetçi oldu.



'SAMİMİYETLERİ DİKKATİMİ ÇEKTİ'

Yaşlı adam D.G., hakkında yapılan şikayetinin ardından ifadesi alındı. İfadesinde 'Karşı masamda oturuyorlardı birbirlerine çok yakınlardı, samimiyetlerinin ileri gitmesi dikkatimi çektiği için baktım. Başka bir niyetim yoktu hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum' diyerek üzerine atılı suçlamayı inkâr etti. Soruşturma sürüyor.