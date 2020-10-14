Komşularıyla kayınpederini soymaya kalktı!

Hatay'ın Samandağ İlçesinde, evin gelini komşularıyla birlikte kayınpederinin parasını çalma planı, eterle bayılttıkları kayınpederinin uyanması ile bozuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay Samandağ'ın Değirmenbaşı Mahallesinde gerçekleşti. Evin gelini D.O., kayınpederi M.O.'nun evinde bulunan 1 milyon 600 bin lirayı çalmak için komşuları S.K. ve M.R. ile birlikte soygun planı yaptı. Gece geç saatlerde kar maskesi takan S.K. ve M.R. isimli şahıslar M.O. ve Z.O.'nun evine gelin D.O.'nun verdiği anahtarla gece girdiler. Ev sahibi M.O. ve Z.O'yu eterli pamukla bayıltmaya çalışan şahıslar eterle bayılttıkları M.O.'nun uyanması ile birlikte parayı çalamadan evden kaçtılar.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı. Olay yeri inceleme ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) olayı soruştururken, soygunun M.O.'nun komşusu S.K. tarafından gerçekleştirilebileceği bilgisini aldı. S.K.'yı göz altına alan Jandarma telefonuna da el koydu. Telefon üzerinde yapılan kriminal inceleme ve şahısa yapılan DNA testinin ardından şüpheli S.K. Jandarma'da yapılan soruşturmada olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti.

S.K. verdiği ifade de olaydan önce M.R. ve evin gelini D.O. ile kendi evinde bir araya gelip plan yaptıklarını, M.O.'nun evine gelini D.O.'dan aldıkları anahtarla girdiklerini evde bulunan M.O. ve Z.O.'yu eterli pamukla bayıltmak istediklerini söyledi. Olayda M.O'nun uyanması ile evden kaçtıklarını ve kendi evinde gizlendiklerini söyleyen S.K. M.O.'nun evinde olduğunu bildikleri 1 milyon 600 bin lirayı çalmak istediklerini belirtti.

S.K.'nın itirafı üzerine S.K ile birlikte göz altına alınan M.R. ve evin gelini D.O. Jandarma'da yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.