Korona virüs nedeniyle ölen pilotun Güneydoğulu köy çocuklarıyla anısı duygulandırdı

Türk Hava Yolları'nda (THY) görev yapan 51 Yaşındaki Kaptan Pilot Ender Tamer Erol Covid-19 nedeniyle önceki gün hayatını kaybetti. Yalova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden Erol'un TSK da görev yaptığı dönemdeki anısını, arkadaşı Adnan Ayvacı, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin "Yeniden Temad" adlı sayfada paylaştı.

DUYGULANDIRAN ANLAR

Adan Ayvacı, kısa sürede binlerce kişiye ulaşan ve okuyanları duygulandıran anıları şu sözlerle anlattı:

Güneydoğu'da bir köye helikopteri ile iniş yaptı. Malzemeleri bıraktı. Bu arada köyün etrafında toplanmış çocuklar merakla helikoptere bakıyordu.

Hemen havalandı sonra çocuklara bir defa daha baktı. Çocuklar hayranlıkla başlarını kaldırmış gökyüzünde helikopteri izliyordu.

Daha fazla dayanamadı. Çılgınca bir fikir aklına geldi. Çocukların bulunmuş olduğu yere tekrar iniş yapmaya karar verdi.

Çocuklar şaşkınlıkla ne olduğuna bir anlam vermeye çalışırken helikopter pilotu;

"Hadi çocuklar gidiyoruz!" dedi. 10-12 kadar çocuğu helikoptere bindirdi ve havalandı.

Çocuklar olup bitene bir anlam veremezken bir anda kendilerini helikopterin içinde gökyüzünde buldular.

Müthiş mutlu olmuşlardı. Köylerine havadan bakıyorlardı. Korku mutluluk birbirine karışmıştı.

Pilot onları gökyüzünde epeyce dolaştırdıktan sonra almış olduğu yere tekrar bıraktı.

Çocukların mutluluğuna diyecek yoktu. Hepsi koşarak anne babasına durumu anlatmaya gitti.

Pilot tekrar havalandı ve bölgeden ayrıldı.

Aradan yıllar geçti, aynı pilot Yalova 1999 depreminde helikopterle yaralı taşırken, yaralılardan birinin yakınının kendisine hayranlık uyandıran bakışları karşısında aynı pilot sordu;

"Beni birine mi benzettin?"

_"Yok hayır" dedi hasta yakını genç.

Bizi köyümüzde çocukken helikoptere alıp gezdiren bu güzel adamı nasıl unutabilirim?''

YÜREĞİ GENİŞ SEVGİYLE YOĞRULMUŞ

Sosyal medya hesabından hikayeyi paylaşan ve Erol'un devre arkadaşı olduğunu dile getiren Adnan Ayvacı ise, "İşte bu kadar yüreği geniş, kalbi temiz, hayat dolu insan sevgisi ile yoğrulmuş devre arkadaşım Emekli Kara Pilot Kd. Bçvş. ve en son Türk Hava Yollarında Kaptan Pilot olarak uçan Ender Tamer Erol kardeşimizi dün (11.10.2020) itibariyle Kovid-19 salgınından kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, sevgili ailesine ve yakınlarına sabır ve metanet temenni ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Korkunç haber! Sosyal medyadan tanıştığı pilot genç kıza tecavüz etti

Yerli otomobile yerli pil