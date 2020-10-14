Her yıl üç kez gerçekleşen Merkür retrosu yakın zamanda sona erecek. 14 Ekim'de başlayan Merkür retrosu yaşantıları ve burçları epey etkiliyor. Astroloji tutkunlarının yakından takip ettiği Merkür retrosu nedir, etkileri nelerdir? 2020 Merkür retrosu ne zaman bitiyor?

MERKÜR RETROSU NEDİR?

Merkür Retro'su yani gerileme anlamına gelen olayların bütününe denmektedir. Bir gezegenin geri harekette olması demek, aslında yörüngesinde yavaşlaması ve dünyadan bakıldığında da geri gidiyor gibi olmasından kaynaklanır. Bir gezegen gerilediği zaman astrolojik olarak dinlenme, yerinde sayma durumundadır. İletişim, düşünce, haberleşme, yazma, teknoloji, seyahatler, ticaret, reklam, kitap, senaryo ve yazılı kaynakları da yönetir. Merkür Retro'su İletişim gezeni varsayıldığı için, gündelik yaşantımızı bütünüyle etkileyebilir.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Merkür Retrosu 14 Ekim'de başladı, 3 Kasım'da duracak.