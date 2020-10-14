SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

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HABERİ: ’den İstanbul için , ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Yaz ayının sonuna gelmemiz ile birlikte hava sıcaklıkları azalmaya başlarken, yağışlar da etkisini gösteriyor. Meteoroloji geçtiğimiz günlerde İstanbul’da etkisini gösteren ve fırtınanın ilerleyen günlerde tekrardan kendisini göstereceğini belirtti. Peki, İstanbul’da yağışlar ne zaman başlayacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan hava durumu uyarısı…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 09:01 Son Güncelleme: 14.10.2020 09:01 ABONE OL
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden raporunu yayınlarken, başta İstanbul olmak üzere pek çok il için ve fırtına uyarısında bulundu. Geçtiğimiz hafta Marmara bölgesinde yaşanan yağışlı hava, fırtına ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşatmıştı. Öyle ki, Tekirdağ taraflarında pek çok ağaç ve bina yaşanan fırtınadan zarar görürken, dolu sebebiyle de pek çok araç hasar almıştı. Olumsuz hava koşulları yerini tekrardan güneşli havaya bırakırken, MGM'den önümüzdeki günlerde ilişkin uyarısı geldi. İşte hava durumu raporu

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL BAŞTA OLMAK ÜZERE…

Bu noktada, MGM yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayınladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölgesinde etkili olacağı belirtilen sağanak yağış ve fırtına için MGM, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu açıklaması…

YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji yeni haftanın hava durumu raporunu yayınlarken, yağışlarla ilgili tarihte verdi.

İşte MGM'nin yaptığı son dakika açıklaması…

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

(14 EKİM ÇARŞAMBA) YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı bölgelerin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova Bilecik, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Kıyı Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ile Edirne'nin Güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran, Gömeç ilçeleri) ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2)olması bekleniyor.

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınladı.

İşte yağışların yağacağı o tarih;

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

14 EKİM ÇARŞAMBA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

15 EKİM PERŞEMBE HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

16 EKİM CUMA HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

17 EKİM CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti

18 EKİM PAZAR HAVA DURUMU RAPORU

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SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den İstanbul için hava durumu, sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Meteoroloji o günü işaret etti
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