MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı hava durumu tahminlerine göre bugün Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçeleri gibi yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Gelen değerlendirmelerde bugün yağış alan yerlerde de 2 ila 4 derece kadar sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Hava durumu tahminlerinde yağışlı bölgeler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 14 Ekim Bugün hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİNDE UYARDI! O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK…

Ekim ayına gelinmesiyle beraber sıcaklıklarda yaşanan düşüş sonrası yağışlı havalar da etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün İstanbul dahil olmak üzere bazı illerde gözlemlenen yağış nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar MGM günlük hava durumu tahminleri araştırmasına çıktı. Meteoroloji'ye göre; 14 Ekim'de yurdun bazı kesimleri yağışın etkisinde olacak…