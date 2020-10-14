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Haberler Yaşam Haberleri MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

'den son dakika uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu...

'den gelen son dakika raporuna göre bugün yurdun birçok kesiminde özellikle sabah saatlerinde yağış beklendiğini bildirdi. Öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen yağışlı havanın yerini ise ülkenin kuzey, iç ve batı kesimleri yer yer çok bulutlu geçecek. Öte yandan yağışlı bölgelerin sıcaklıklarında da 4 dereceye kadar düşüş bekleniyor. Gün içerisinde 'den gelen hava durumu raporları ve değerlendirmeleri yakından takip ediliyor. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika , , ve il il Bugün hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 14.10.2020 06:47 Son Güncelleme: 14.10.2020 07:04 ABONE OL
MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü'nün günlük olarak yayınladığı tahminlerine göre bugün Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçeleri gibi yurdun birçok kesiminde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği açıklandı. Gelen değerlendirmelerde bugün yağış alan yerlerde de 2 ila 4 derece kadar sıcaklıkların düşeceği tahmin ediliyor. Hava durumu tahminlerinde yağışlı bölgeler yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika , , ve il il Bugün hava durumu tahminleri…

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNLERİNDE UYARDI! O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞ OLACAK…

Ekim ayına gelinmesiyle beraber sıcaklıklarda yaşanan düşüş sonrası yağışlı havalar da etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz gün İstanbul dahil olmak üzere bazı illerde gözlemlenen yağış nedeniyle bugün sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar günlük hava durumu tahminleri araştırmasına çıktı. Meteoroloji'ye göre; 14 Ekim'de yurdun bazı kesimleri yağışın etkisinde olacak…

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

DİKKAT! METEOROLOJİ UYARDI

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Sıcaklıklar, yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Çanakkale, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı bulutlu

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Burdur çevreleri, öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile gece saatlerinde İskenderun Körfezi'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde İskenderun Körfezi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bolu çevreleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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MGM'den son dakika hava durumu uyarısı: Yurdun o kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak! İşte 14 Ekim il il hava durumu...
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