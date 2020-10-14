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Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne ziyaretçi akını

Kültür ve Bakanlığınca yapılan restorasyon sonrası kapılarını bir hafta önce yeniden açan tarihi 15 bin 685 kişi etti.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 22:43 Son Güncelleme: 14.10.2020 23:17 ABONE OL
Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçen hafta açılışını yaptığı tarihi Kule, uygulanan sıkı salgın önlemlerine rağmen ziyaretçi akınına uğruyor.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Restorasyon sonrası kapılarını yeniden açan tarihi Galata Kulesi'ni bir haftada 15 bin 685 kişi etti.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Cenevizlilerden Osmanlı'ya tarihin derin izlerini günümüze yansıtan dünyanın en eski kulelerinden Galata Kulesi'ni Kültür ve Bakanlığınca yapılan açılışın ertesi günü 1687 kişi gezdi.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

İstanbul'un seyir terası olarak nitelendirilen ve Müzekart ile edilebilen Galata Kulesi'ne ikinci gün 1749 kişi geldi

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Her geçen gün daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlayan Galata Kulesi'nde üçüncü gün rakamı ise 1819 oldu.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Ziyaretçi sayılarını hafta sonunda ikiye katlayan Galata Kulesi'nden cumartesi günü 3 bin 225, pazar günü de 3 bin 158 kişi İstanbul'u izledi.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Bu haftaya 2 bin 96 ziyaretçi ile başlayan Kule'yi dün 1951 kişi gezdi.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Lokanta, restoran gibi eklentilerin kaldırıldığı, müzeye dönüştürülen Galata Kulesi, Kültür ve Bakanlığının restorasyonu ile yepyeni bir düzenlemeye kavuştu.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Geçmişten günümüze misafirlerini sergi alanıyla tarihi bir yolculuğa çıkaran Kule'ye ziyaretçiler Kovid-19 tedbirleri nedeniyle kontrollü olarak kabul ediliyor.

Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını

Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterilen Galata Kulesi'nde salgın sonrası günlük ziyaretçi rakamlarının 4 binleri geçmesi bekleniyor.

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Restorasyonu tamamlanan Galata Kulesi'ne rekor ziyaretçi akını
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