Sahte alkol ölüm saçıyor

Sahte alkol kabusu sürüyor. İstanbul'da sahte içki nedeniyle hastanelere başvuranlardan aralarında Sevim Şenkaya'nın da bulunduğu 6 kişi daha öldü. 10 kişinin tedavisinin sürdüğü kentte, önceki gün Kartal'da ölen avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu ile birlikte sahte içki kurbanlarının sayısı 7'ye yükseldi.

İzmir'de sahte alkolden fenalaşarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Karayiğit (58), hayatını kaybetti. Torbalı ilçesinde sahte içkiden zehirlenen A. Y. (54) doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Karayiğit ve A. Y. ile birlikte İzmir'de sahte alkol kurbanı olanlar 19'a ulaştı. Kentte şimdiye kadar sahte alkolden zehirlenen 38 kişiden 2'si taburcu olurken, 17'sinin de tedavisi sürüyor.

Jandarma’dan sahte alkol operasyonu | Video

Trabzon'da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlenerek fenalaşan Mehmet Bal (56), yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sahte alkol içtikten sonra fenalaşan Harun İnanç (54), kaldırıldığı hastanedeki ilk müdahalenin ardından Karabük'teki özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yine, sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden Hasan A.'nın hayati tehlikesi sürüyor. Mersin'de de sahte içki zehirlenmesiyle hastaneye kaldırılan Mahmut Faruk, yaşamını yitirdi. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Kırıkkale'de ise daha önce 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sanayide iş yerinde rahatsızlanan C.K. (54) Çerkezköy ilçesinde özel bir hastaneye kaldırıldı. İş yerinde 5 litrelik bidonlarda sahte içki bulunan C.K. yoğun bakıma alındı.



ÖLDÜRMESE BİLE KÖR EDER

SAHTE alkolün zararlarına yönelik uzmanlar şu uyarılarda bulundu:

Prof. Dr. Osman Erk ( İ. Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi): Kolonya, içki ve boya eritici olarak sanayide kullanılan metil alkol kanda hızlı emiliyor. Sahte içki alındıktan 24-36 saat sonra bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal, şiddetli baş ağrısı, ışığa duyarlılık, görememe belirtileri başlar. Çünkü çok hızlı bir şekilde beyin ödemi, solunum durması, koma hali ve ölüm gerçekleşebilir. Metil alkol zehirlenmeleri direkt beyin fonksiyonlarını, karaciğeri, böbrekleri, gözü etkiliyor. Öldürmese bile kör bırakır.

Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan (Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı): Sahte içkiden zehirlenenler, genelde komada geliyor. Solunumları yetmiyor. Ya yoğun bakıma alınıyor, ya da diyaliz desteği veriliyor. Görme kaybı, körlüğe kadar gidiyor. Tedaviye geç kalındığında veya sahte alkolün miktarına göre öldürücü olabiliyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander: Sahte içki kaynaklı zehirlenmeler, metil alkol kullanılmasıyla oluşur. Metil alkol, 7 mililitre alımlarda dahi ölümcül olabilir. Zehirlenmenin üç safhası vardır. Birincisi 12-24 saat arası 'erken dönem'. Bu dönemde bulgu vermez. İkincisi 'sessiz dönem' ve 30 saate çıkabilir. Bu dönemde şuur açıktır ama görme kaybı gibi sorunlar olur. Üçüncü dönemde solunum, kalp, akciğer etkilenir.

Doç. Dr. Salih Boğa (Memorial Bahçelievler Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı ): Metil alkolde belirtiler 24 saat içinde ortaya çıkmaktadır. İçkinin etkisi geçmiyor ve artarak devam ediyorsa dikkatli olunmalıdır. Alkol kullanımından sonra zehirli metil alkol karaciğere gidiyor ve formaldehit ve formik asit denilen 2 metabolite dönüşmektedir. Bunlar da vücutta en çok beyin, gözde retinada, karaciğer ve böbrekte birikiyor, birikimin oranına bağlı olarak da belirtiler ortaya çıkıyor.



BİR GÜNDE 39 GÖZALTI

İstanbul'da Sevim Şenkaya'nın ölümü üzerine Bahçelievler'de düzenlenen operasyonda, sahte içki dağıtımı yaptığı belirlenen Ercan P., Salih Ö. ve İbrahim B., avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun öldüğü olayla ilgili de Anıl Orkun İ., Güngör G. ve Yavuz Ö. gözaltına alındı. Avcılar, Beyoğlu ve Ümraniye'de sahte içki imalathaneleri ile depolarına yönelik operasyonda 6 ton etil alkol ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Arnavutköy'de sahte alkol üreten S.B. ve E.C.'yi yakaladı. Bin 975 litre sahte alkol ele geçirildi. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 ton sahte etil alkol ele geçirdi. Operasyonda sahte alkol dağıtımında kilit isim olduğu belirlenen H.G. gözaltına alındı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde piyasa değeri 550 bin TL olan bin 360 litre sahte içki imalatında kullanılan etil alkol, 418 litre satışa hazır sahte rakı, 2 kilogram anason tohumu ele geçirildi. B.C., gözaltına alındı. Kozan ilçesinde jandarmanın durdurduğu minibüsten ise 5 litrelik pet şişelere doldurulmuş 200 litre rakı ele geçirildi. Serkan H. ve Hakan H. gözaltına alındı. Malatya'da 447 litre sahte içki ele geçirilrken, 1 kişi gözaltına alındı. 6 kişinin öldüğü Mersin'de yapılan operasyonda ise 32 litre sahte alkol ele geçirilirken biri kişi gözaltına alındı. Bodrum'da 2 kişinin ölümüyle ilgili 3 kişi yakalandı. Balıkesir'de sahte içki operasyonunda da 17 şüpheli gözaltına alındı.



'KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDILAR

İstanbul'da Sevim Şenkaya'nın ölümünün ardından gözaltına alınan Ercan P. , Salih Ö. ve İbrahim B., polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlılar "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avcılar'da sahte içki imalathanesine yönelik baskında gözaltına alınan 5 kişiden de 4'ü tutuklandı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de, 2 kişinin ölümünün ardından gözaltına alınan 3 zanlıdan T.Y., "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla tutuklandı. Balıkesir'de düzenlenen sahte içki operasyonunda ise 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı içerisinde sahte ve kaçak içkiye yönelik bin 483 operasyon düzenlendiğini, yakalanan 58 şüphelinin 7'sinin tutuklandığını duyurdu. Böylece İstanbul, Balıkesir ve Bodrum'daki tutuklamalarla birlikte tutuklu sayısı 19'a çıktı. ANKARA



ŞAHİNOĞLU TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul'da sahte alkol nedeniyle hayatını kaybeden avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun (46) cenazesi evine getirildi. Helallik alınmasının ardından Şahinoğlu'nun cenazesi Pendik Şeyhli Mezarlığına defnedildi. Şahinoğlu'nun eşi Derya Şahinoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Sahte içkiden ölen Halit Yüce'nin (53) cenazesi de Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Yüce'nin kızı "Babam 3 gün önce arkadaşları ile birlikte el yapımı içki içmişti" dedi.





Mustafa KAYA- Yunus Emre KAVAK-Atakan IRMAK- Ali OKTAYBarış SÖZAL-Emir SOMER-Ceyhan TORLAKÖzgür ÖZDEMİR-Murat KARAMAN-Fırat KESKİNKILIÇ-Bekir COŞKUN-Ali Faik ATAY- Gül KİREKLO /SABAH

Son dakika: Avcılar'da etil alkol operasyonu! 6 ton ele geçirildi... Gözaltılar var Piyasaya sürülmeye hazırlanıyordu! Adana’da sahte içkiyi geçit yok İstanbul'da kaçak içki imalathanesine baskın: 7 ton sahte alkol daha ele geçirildi