Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da 2 öğrenci ve 1 öğretmen Kovid-19 çıktı, 240 öğrenci karantinaya alındı

'da 2 öğrenci ve 1 öğretmen Kovid-19 çıktı, 240 öğrenci karantinaya alındı

'da 'e bağlı bir okulda iki öğrenci ve bir öğretmenin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Okulda koronavirüs paniği yaşanırken 240 öğrenci tedbir amaçlı karantinaya alındığı duyuruldu.

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Giriş Tarihi: 15.10.2020 00:39 ABONE OL
Samsun'da 2 öğrenci ve 1 öğretmen Kovid-19 çıktı, 240 öğrenci karantinaya alındı

Samsun'da pandemi sürecinde yeniden başlayan yüz yüze eğitim sonrası İlkadım ilçesinde yer alan Baruthane Ortaokulu'nda iki öğrenci ve bir öğretmen koronavirüse yakalandı. Okulda koronavirüs paniği yaşanmasının ardından 240 öğrenci de tedbir olarak evlerinde karantinaya alındı.

"ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ"

Okul Müdürü Süleyman Çiftli, iki öğrencinin ve bir öğretmenin Kovid-19 testlerinin pozitfi çıkmasının ardından uzaktan eğitime geçildiğini, yüz yüze eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Çiftli, "Öğretmenimiz hastanede, durumu iyi. Öğrencilerimizin de durumu iyi " şeklinde açıklama yaptı.

Manisa’da 1 mahalle karantinaya alındı Bilgisayar mühendisi korona virüs oyunu geliştirdi

ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da 2 öğrenci ve 1 öğretmen Kovid-19 çıktı, 240 öğrenci karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA