Samsun'da 2 öğrenci ve 1 öğretmen Kovid-19 çıktı, 240 öğrenci karantinaya alındı

Samsun'da pandemi sürecinde yeniden başlayan yüz yüze eğitim sonrası İlkadım ilçesinde yer alan Baruthane Ortaokulu'nda iki öğrenci ve bir öğretmen koronavirüse yakalandı. Okulda koronavirüs paniği yaşanmasının ardından 240 öğrenci de tedbir olarak evlerinde karantinaya alındı.

"ÖĞRENCİLERİN DURUMU İYİ"

Okul Müdürü Süleyman Çiftli, iki öğrencinin ve bir öğretmenin Kovid-19 testlerinin pozitfi çıkmasının ardından uzaktan eğitime geçildiğini, yüz yüze eğitimin durdurulduğunu açıkladı. Çiftli, "Öğretmenimiz hastanede, durumu iyi. Öğrencilerimizin de durumu iyi " şeklinde açıklama yaptı.

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